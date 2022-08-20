Вердер за 6 минут сумел вырвать победу над Боруссией, уступая в два мяча

"Шмели" упустили важные очки в концовке встречи.

В субботу, 20 августа, в рамках третьего тура Бундеслиги Боруссия принимала Вердер. Матч завершился победой гостей со счетом 2:3.

Голами в данной встрече за "шмелей" отметились хавбек Юлиан Брандт и крайний защитник Рафаэль Геррейро.

Под занавес встречи гости сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Вердеру хватило всего 6 минут, чтобы перевернуть исход матча в свою пользу.

После трех туров Боруссия идет на 6 строчке с 6 баллами, а Вердер занимает 7-е место, набрав 5 очков.

Боруссия Дортмунд - Вердер 2:3

Голы: Брандт, 45, Геррейру, 77 - Бьюкенен, 89, Шмидт, 90, Берк, 90+5.

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс (Зюле, 62), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Азар, 62), Дауд (Джан, 18), Беллингем, Вольф, Модест (Мукоко, 81), Байно-Гиттенс (Рейна, 62).

Вердер: Павленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 70), Гросс (Груев, 81), Битенкур (Шмидт, 70), Стаге (Шмид, 62), Фюллькруг, Дукш (Берк, 81).

Предупреждения: Фюллькруг, Модест, Джан, Вольф, Ройс.