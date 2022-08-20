Арсенал Зинченко разгромил на выезде Борнмут

В субботу, 20 августа, в рамках третьего тура АПЛ Борнмут принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

За лондонцев голами отметились хавбек Мартин Эдегор, на счету которого дубль, а также центрбек Вильям Салиба.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

После трех туров Борнмут идет на 14 месте с 3 очками, а "канониры" занимают первую строчку, набрав 9 баллов.

Борнмут - Арсенал 0:3

Голы: Эдегор, 5, 11, Салиба, 54

Борнмут: Трэверс, Смит, Сенеси (Энтони, 46), Келли, Мифем, Земура, Лерма, Пирсон (Кук, 46), Тавернье, Биллинг (Кристи, 65), Мур.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 74).

Предупреждения: Земура, Жезус, Смит.