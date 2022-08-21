Лидс с разгромным счетом одолел Челси

В воскресенье, 21 августа, в рамках третьего тура АПЛ Лидс принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

За Лидс голами отметились полузащитники Бренден Эронсон, Родриго и Джек Харрисон.

Единственное, чем Челси удалось запомниться в данной встрече - удалением центрбека Калиду Кулибали.

После трех туров Лидс идет на третьем месте с 7 очками, а Челси занимает 12 строчку, набрав 4 балла.

Лидс - Челси 3:0

Голы: Эронсон, 33, Родриго, 37, Харрисон, 69

Лидс: Мелье, Кристенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Джеймс(Синистерра, 70), Рока (Форшоу, 61), Адамс, Харрисон (Гринвуд, 83), Ааронсон (Клих, 83), Родриго (Гелхардт, 83).

Челси: Менди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Зиеш, 64), Маунт (Чилуэлл, 77), Галлахер (Пулишич, 64), Хавертц, Стерлинг (Аспиликуэта, 87).

Предупреждения: Кулибали, Стерлинг.

Удаление: Кулибали.