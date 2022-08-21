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Тухель после поражения от Лидса заявил, что Челси надо усилить состав

Немецкий специалист прокомментировал позорное поражение.
Сегодня, 19:24
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images
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Главный тренер Челси Томас Тухель высказался о матче против Лидса (0:3) в рамках третего тура АПЛ.

"Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола?

Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок.

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Но как есть – так есть. Вот такой у нас состав. Я передаю ему свою энергию, но мы должны укрепиться. Если этого сделать не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть.

Мы не ожидали, что сегодня все так получится. Мы здорово начали матч, создавали очень опасные моменты. Мы расстроились из-за того, что не удалось забить. Затем мы пропустили, а второй гол почти гарантировал поражение", – сказал Тухель в интервью BBC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Томас Тухель
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