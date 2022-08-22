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Лилль - ПСЖ 1:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:10
ПСЖ не оставил шансов Лиллю / ПСЖ
ПСЖ не оставил шансов Лиллю / ПСЖ
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В рамках третьего тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил Лилль (7:1).

Первый гол был забит уже на восьмой секунде после того, как Мбаппе перебросил голкипера. Французский футболист записал на свое имя хет-трик.

Также голами в составе ПСЖ отметились Месси, Хакими и Неймар, который оформил дубль.

В составе хозяев гол престижа забил Бамба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лилль - ПСЖ:

Лилль - ПСЖ 1:7

Голы: Бамба 54 – Мбаппе 1, 66, 87, Месси 27, Хакими 39, Неймар 43, 52

Лилль: Жардим – Исмаили, Алессандро (Джало, 71), Фонте, Диаките – Гомес, Андре (Мартин, 59) – Бамба, Языджи (Жегрова, 58), Гудмундссон (Виржиниус, 59) – Дэвид

ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос (Данилу, 81) – Мендеш (Бернат, 63), Витинья (Паредес, 84), Верратти (Саншеш, 63), Хакими (Мукиеле, 81) – Месси – Неймар, Мбаппе

Предупреждения: Андре 39, Дэвид 83 – Рамос 34

Источник: MEGOGO

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