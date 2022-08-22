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Футбол

Вратарь Айнтрахта Ф заинтересовал Манчестер Юнайтед

Игрок может получить статус второго вратаря английского клуба, борясь за место в составе с Де Хеа и Хитоном.
Сегодня, 19:40
Кевин Трапп / Getty Images
Кевин Трапп / Getty Images
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Отдав Дина Хендерсона в аренду Ноттингем Форесту, Манчестер Юнайтед остался без сменщика Давида Де Хеа. По этой причине манкунианцы вышли на трансферный рынок в поисках вратаря.

По информации Sky Sports, целью "красных дьяволов" стал первый номер франкфуртского Айнтрахта Кевин Трапп. МЮ хочет иметь в составе трех вратарей на весь сезон, и Трапп может стать недостающим фрагментом вратарской линии.

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Согласно Transfermarkt, стоимость 32-летнего немца составляет 7 миллионов евро. Его контракт с "орлами" действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Трапп принял участие во всех четырех матчах, пропустив десять голов, в том числе шесть от мюнхенской Баварии в первом туре Бундеслиги.

Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед может подписать вратаря менхенгладбахской Боруссии Яна Зоммера, однако швейцарец не намерен менять место основного вратаря на скамейку запасных перед предстоящим чемпионатом мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига манчестер юнайтед АПЛ Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп
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