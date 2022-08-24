Хенесс: АПЛ не лучше Бундеслиги, она имеет спортивное преимущество за счет чужих денег

Почетный президент Баварии Ули Хенесс сравнил между собой Бундеслигу и АПЛ.

"Они не лучше нас. В их распоряжении просто больше денег.

Спортивное преимущество АПЛ достигается за счет чужих денег. У нас же есть свое важное преимущество: мы не зависим от олигархов, от целых государств. И в среднесрочной перспективе это сыграет Бундеслиге на руку", – заявил Хенесс в интервью Web.de.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена арендовать хавбека Барселоны.