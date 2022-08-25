iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший тренер Милана Сакки получил Президентскую награду от УЕФА

Легендарный итальянец удостоился престижной премии.
Сегодня, 20:08
Арриго Сакки / Getty Images
Арриго Сакки / Getty Images
0 0 0

Экс-тренер Милана и сборной Италии Арриго Сакки получил приз от УЕФА. На церемонии жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2022/23 руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил итальянцу Президентскую награду.

Данный приз дается за проявление профессионального мастерства и вклад в развитие футбола.

Напомним, Сакки работал тренером с 1972 по 2001 год. Наибольших успехов он добился с Миланом, завоевав титул чемпионов Италии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Италии, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что Анчелотти - рекордсмен Суперкубка УЕФА среди тренеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа
0 0 0

Статьи по теме

Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Бензема - лучший футболист сезона по версии УЕФА Бензема - лучший футболист сезона по версии УЕФА
Анчелотти признан тренером сезона-2021/22 от УЕФА Анчелотти признан тренером сезона-2021/22 от УЕФА
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

АЕК - Днепр-1 3:0 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы
АЕК - Днепр-1 3:0 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Бразилия возглавляет рейтинг
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Лига Европы22:10
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы21:55
АЕК - Днепр-1 3:0 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы
Европа21:45
Алли перешел в клуб из чемпионата Турции
Европа21:23
Тренер Интера прокомментировал попадание клуба в одну группу ЛЧ с Барселоной и Баварией
Лига конференций21:00
Днепр-1 сыграет на групповом этапе Лиги конференций
Лига Европы20:54
Днепр-1 разгромно проиграл АЕКу и вылетел из Лиги Европы
Европа20:39
Бензема - лучший футболист сезона по версии УЕФА
Европа20:23
Анчелотти признан тренером сезона-2021/22 от УЕФА
Европа20:08
Бывший тренер Милана Сакки получил Президентскую награду от УЕФА
Лига Чемпионов20:05
Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK