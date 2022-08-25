Бывший тренер Милана Сакки получил Президентскую награду от УЕФА
Легендарный итальянец удостоился престижной премии.
Экс-тренер Милана и сборной Италии Арриго Сакки получил приз от УЕФА. На церемонии жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2022/23 руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил итальянцу Президентскую награду.
Данный приз дается за проявление профессионального мастерства и вклад в развитие футбола.
🇮🇹 𝗔𝗿𝗿𝗶𝗴𝗼 𝗦𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶: 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁'𝘀 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿#UEFAawards pic.twitter.com/d36OxVXVlV— UEFA (@UEFA) August 25, 2022
Напомним, Сакки работал тренером с 1972 по 2001 год. Наибольших успехов он добился с Миланом, завоевав титул чемпионов Италии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Италии, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.
Ранее сообщалось, что Анчелотти - рекордсмен Суперкубка УЕФА среди тренеров.