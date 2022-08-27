Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Брентфордом

Украинец сыграет с первых минут в четвертом подряд матче чемпионата Англии.

В субботу, 27 августа, Эвертон в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги сыграет на выезде с Брентфордом.

Перед матчем главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард огласил стартовый состав своей команды, доверив место в основе украинскому защитнику Виталию Миколенко.

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Для украинца этот матч станет уже четвертым подряд в чемпионате Англии, который он сыграет с первых минут.

Матч АПЛ Брентфорд - Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.

На данный момент команда Виталия Миколенко занимает 17-е место в турнирной таблице, сыграв один раз вничью и потерпев два поражения. Брентфорд идет на девятой строчке с четырьмя очками в активе.