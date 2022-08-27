iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Брентфордом

Украинец сыграет с первых минут в четвертом подряд матче чемпионата Англии.
Сегодня, 16:28
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
0 0 0

В субботу, 27 августа, Эвертон в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги сыграет на выезде с Брентфордом.

Перед матчем главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард огласил стартовый состав своей команды, доверив место в основе украинскому защитнику Виталию Миколенко.

Читай также: Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона

Для украинца этот матч станет уже четвертым подряд в чемпионате Англии, который он сыграет с первых минут.

Матч АПЛ Брентфорд - Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.

На данный момент команда Виталия Миколенко занимает 17-е место в турнирной таблице, сыграв один раз вничью и потерпев два поражения. Брентфорд идет на девятой строчке с четырьмя очками в активе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон брентфорд АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
0 0 0

Статьи по теме

Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов
Гол Фернандеша принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Саутгемптоном Гол Фернандеша принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Саутгемптоном
Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона
Яремчук заинтересовал ряд европейских клубов - журналист Яремчук заинтересовал ряд европейских клубов - журналист
Помочь журналистам

Видео

Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ
Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов
Европа18:45
Бенфика выставила Яремчука на трансфер
Формула 118:42
Гран-при Бельгии: Ферстаппен завоевал поул, но первым будет стартовать Сайнс
Европа18:27
Модест своим дебютным голом принес Боруссии Д победу над Гертой
Европа18:24
Соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург
Европа17:52
В поисках фулбека: Барселона готова подписать защитника Ренна
Европа17:34
Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года
Европа17:25
Спалетти опроверг слухи о переходе Роналду в Наполи
Украина17:13
Металлист 1925 второй раз подряд сыграл по нулям в УПЛ
Бокс16:59
"Сложный и хороший бой": Холифилд оценил возможный поединок Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK