Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Брентфордом
В субботу, 27 августа, Эвертон в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги сыграет на выезде с Брентфордом.
Перед матчем главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард огласил стартовый состав своей команды, доверив место в основе украинскому защитнику Виталию Миколенко.
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Для украинца этот матч станет уже четвертым подряд в чемпионате Англии, который он сыграет с первых минут.
Your starting XI to take on Brentford! 👇#BREEVE pic.twitter.com/HirxaRHHpA— Everton (@Everton) August 27, 2022
Матч АПЛ Брентфорд - Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.
На данный момент команда Виталия Миколенко занимает 17-е место в турнирной таблице, сыграв один раз вничью и потерпев два поражения. Брентфорд идет на девятой строчке с четырьмя очками в активе.