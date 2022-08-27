Холанд высказался о первом хет-трике за Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Хааланд прокомментировал свой хет-трик в матче с Кристал Пэлас (4:2).

"Действительно хорошее чувство. Момент гордости для меня и моей семьи. Мы продолжаем в том же духе. Именно ради таких матчей я здесь – чтобы изменить ситуацию, когда наступают трудные времена.

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Мой папа, наверное, скажет, что у него было больше голов в АПЛ, чем у меня, так что я буду догонять его!

В конце концов, все дело в небольших корректировках. В первом тайме мы почти забили, так что нужно было сделать это. Очень важно иметь такой менталитет, и мы можем стать лучше в этом отношении. Мы должны и дальше упорно работать", – сказал Холанд в интервью BBC.