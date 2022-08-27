Арсенал без Зинченко обыграл Фулхэм

"Канониры" в непростом поединке добыли три очка.

В субботу, 27 августа, в рамках 4 тура АПЛ Арсенал встречался с Фулхэмом. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече забили гости. Голом отметился ключевой форвард команды Александар Митрович. Серб отметился на 56 минуте.

"Канониры" сумели перевернуть ход встречи, забив на 64-й минуте, а уже под занавес встречи хозяева вырвали три очка. Центрбек клуба Габриэль добыл победу своей команде, отличившись на 86-й минуте.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропустил данную встречу ввиду травмы колена.

Арсенал - Фулхэм 2:1

Голы: Эдегор, 64, Габриэль, 86 - Митрович, 56

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Нкетиа, 61), Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Сака, Габриэл Жезус (Томиясу, 89), Мартинелли.

Фулхэм: Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стэнсфилд, 88), Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Кэрни, 69), Рид, Перейра(Диоп, 79), Пальинья (Чалоба, 88), Декордова-Рид, Митрович.

Предупреждения: Уайт, Пальинья, Габриэл Жезус, Робинсон, Декордова-Рид.