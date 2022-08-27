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Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка чемпионата Англии.
Вчера, 22:45
ФК Манчестер Сити / Getty Images
ФК Манчестер Сити / Getty Images
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В субботу, 27 августа, в рамках 4 тура АПЛ Манчестер Сити принимал Кристал Пэлас. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

В первом тайме "орлы" сумели дважды поразить ворота Эмерсона. Сначала мяч в сетку срезал Джон Стоунз, а после центрбек Кристал Пэласа Андерсен удвоил счет голов клуба.

Во второй половине встречи "горожанам" удалось перевернуть исход встречи благодаря быстрому голу Бернарду Силвы, а после и хет-трику Эрлинга Холанда. Норвежец был признан игроком матча.

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2

Голы: Силва 53, Холанд 62, 70, 81 – Стоунс 4 (авт), Андерсен 21

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу (Гюндоган 61) – Де Брюйне (Палмер 89), Родри, Силва – Марез (Альварес 61), Голанд (Гомес 84), Фоден

Кристал Пэлас: Гвайта – Клайн (Олисе 74), Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл (Ричардс 57) – Аю (Матета 74), Дукуре, Шлупп, Эзе – Эдуар (Хьюз 67)

Предупреждения: Фоден 86 – Матета 86, Гуэхи 88

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео АПЛ
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