ПСЖ - Монако 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках четвертого тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле сыграл вничью с Монако (1:1).
Гости открыли счет на 20-й минуте благодаря точному удару Фолланда. Парижане старались отыграться еще в первом тайме, но все попытки были безрезультатны.
Во втором тайме ПСЖ вынудил соперника ошибиться, из-за чего был назначен пенальти. Неймар, который и заработал пенальти, реализовал его.
В концовке хозяева могли вырвать победу, но не хватилось точности.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Монако: