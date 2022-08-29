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ПСЖ - Монако 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:40
ПСЖ - Монако: Видео голов / ПСЖ/en.psg.fr
ПСЖ - Монако: Видео голов / ПСЖ/en.psg.fr
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В рамках четвертого тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле сыграл вничью с Монако (1:1).

Гости открыли счет на 20-й минуте благодаря точному удару Фолланда. Парижане старались отыграться еще в первом тайме, но все попытки были безрезультатны.

Во втором тайме ПСЖ вынудил соперника ошибиться, из-за чего был назначен пенальти. Неймар, который и заработал пенальти, реализовал его.

В концовке хозяева могли вырвать победу, но не хватилось точности.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Монако:

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