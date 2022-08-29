iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вулверхэмптон купит нападающего, которого связывали с переходом в Манчестер Юнайтед

Удивительно, но к команде Бруну Лаже присоединится футболист не с португальским паспортом.
Сегодня, 16:35
Саша Калайджич / Getty Images
Саша Калайджич / Getty Images
0 0 0

Вулверхэмптон собирается оформить свой пятый летний трансфер, и это будет не португальский игрок.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "волки" договорились со Штутгартом о переходе нападающего Саши Калайджича.

По информации источника, немецкий клуб получит за 25-летнего австрийца 18 миллионов евро. К тому же "швабы" могут рассчитывать на бонусы. С игроком будет заключен 5-летний контракт.

Читай также: Ньюкасл и Вулверхэмптон заинтересованы в конкуренте Яремчука

Напомним, что ранее этим летом Сашу Калайджича связывали с потенциальным переходом в Манчестер Юнайтед, но дальше разговоров дело не зашло.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига штутгарт вулверхэмптон АПЛ Саша Калайджич
0 0 0

Статьи по теме

"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ "Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге
Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал
Металлист и Ингулец не смогли выявить победителя Металлист и Ингулец не смогли выявить победителя
Помочь журналистам

Видео

"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина19:29
Защитник Шахтера выбыл на полгода из-за травмы
Европа18:50
Назван срок действия контракта Яремчука с Брюгге
Бокс18:30
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Бокс18:11
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за бой
Украина17:32
Александрия в компенсированное время вырвала победу над Минаем
Формула 117:02
Пленка с визора Ферстаппена испортила Леклеру Гран-при Бельгии
Европа16:35
Вулверхэмптон купит нападающего, которого связывали с переходом в Манчестер Юнайтед
Украина16:02
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
Европа15:32
Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге
Европа14:58
Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK