Вулверхэмптон купит нападающего, которого связывали с переходом в Манчестер Юнайтед

Удивительно, но к команде Бруну Лаже присоединится футболист не с португальским паспортом.

Вулверхэмптон собирается оформить свой пятый летний трансфер, и это будет не португальский игрок.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "волки" договорились со Штутгартом о переходе нападающего Саши Калайджича.

По информации источника, немецкий клуб получит за 25-летнего австрийца 18 миллионов евро. К тому же "швабы" могут рассчитывать на бонусы. С игроком будет заключен 5-летний контракт.

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Напомним, что ранее этим летом Сашу Калайджича связывали с потенциальным переходом в Манчестер Юнайтед, но дальше разговоров дело не зашло.