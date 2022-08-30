Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А
Джошуа Зиркзее стал футболистом Болоньи.
Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее сменил клубную прописку.
Нидерландский форвард стал футболистом итальянской Болоньи.
Детали соглашения пресс-служба "фельсинеи" не сообщает, но по информации СМИ, контракт с футболистом подписан до 2026 года.
From Bayern to Bologna! 😍— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 30, 2022
Welcome to the Rossoblù, Joshua Zirkzee 🤗🇳🇱#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/zWr9mabBb7
У мюнхенской Баварии будет опция первоочередного выкупа футболиста.
В минувшем сезоне Зиркзее выступал за бельгийский Андерлехт, забив 18 мячей в 47 матчах во всех турнирах.