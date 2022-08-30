Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А

Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее сменил клубную прописку.

Нидерландский форвард стал футболистом итальянской Болоньи.

Детали соглашения пресс-служба "фельсинеи" не сообщает, но по информации СМИ, контракт с футболистом подписан до 2026 года.

From Bayern to Bologna! 😍



Welcome to the Rossoblù, Joshua Zirkzee 🤗🇳🇱#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/zWr9mabBb7 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 30, 2022

У мюнхенской Баварии будет опция первоочередного выкупа футболиста.

В минувшем сезоне Зиркзее выступал за бельгийский Андерлехт, забив 18 мячей в 47 матчах во всех турнирах.