iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А

Джошуа Зиркзее стал футболистом Болоньи.
Сегодня, 19:31
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images
0 0 0

Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее сменил клубную прописку.

Нидерландский форвард стал футболистом итальянской Болоньи.

Детали соглашения пресс-служба "фельсинеи" не сообщает, но по информации СМИ, контракт с футболистом подписан до 2026 года.

У мюнхенской Баварии будет опция первоочередного выкупа футболиста.

В минувшем сезоне Зиркзее выступал за бельгийский Андерлехт, забив 18 мячей в 47 матчах во всех турнирах.

0 0 0

Статьи по теме

Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Барселона близка к возвращению своего воспитанника Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Атлетико объявил о переходе экс-защитника Реала Атлетико объявил о переходе экс-защитника Реала
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде
Европа19:31
Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А
Украина19:11
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа18:55
Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Европа18:44
Атлетико объявил о переходе экс-защитника Реала
Европа18:31
Чемпион мира по шахматам признался, что Реал заставил его назвать Роналду любимым футболистом
ММА18:20
Известный актер и продюсер хочет, чтобы Макгрегор снялся в одном из его фильмов
Европа18:15
ПСЖ подпишет хавбека Валенсии
Европа17:28
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Европа17:23
Ван Бастен раскритиковал Манчестер Юнайтед за выложенные 100 млн евро за Антони
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK