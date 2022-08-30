Мерфи: Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат

Бывший футболист Ливерпуля Дэнни Мерфи сравнил форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда с вингером Ливерпуля Мохамедом Салахом.

"Если Холанд будет здоров, то забьет много голов, никаких сомнений. Но я не думаю, что он побьет рекорд Салаха по голам за сезон АПЛ.

Доберется ли он до 32 мячей? Нет. Я думаю, что это очень сложно. Ему придется избегать травм весь сезон, плюс Пеп не должен будет убирать его из состава – а в команде много сильных опций.

Читайте также: Холанд высказался о первом хет-трике за Манчестер Сити

Думаю, будет отрезок, который Холанд проведет за пределами поля. Его история травм не впечатляет. Он еще ни одного полного сезона не провел, а вы теперь думаете, что он сделает нечто такое, чего не делал прежде.

Стойкость Салаха – одно из его достоинств. Он просто не пропускает матчи", – сказал Мерфи в интервью Talksport.