iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мерфи: Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат

Норвежец вряд ли сможет войти в историю чемпионата Англии.
Сегодня, 20:56
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
0 0 0

Бывший футболист Ливерпуля Дэнни Мерфи сравнил форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда с вингером Ливерпуля Мохамедом Салахом.

"Если Холанд будет здоров, то забьет много голов, никаких сомнений. Но я не думаю, что он побьет рекорд Салаха по голам за сезон АПЛ.

Доберется ли он до 32 мячей? Нет. Я думаю, что это очень сложно. Ему придется избегать травм весь сезон, плюс Пеп не должен будет убирать его из состава – а в команде много сильных опций.

Читайте также: Холанд высказался о первом хет-трике за Манчестер Сити

Думаю, будет отрезок, который Холанд проведет за пределами поля. Его история травм не впечатляет. Он еще ни одного полного сезона не провел, а вы теперь думаете, что он сделает нечто такое, чего не делал прежде.

Стойкость Салаха – одно из его достоинств. Он просто не пропускает матчи", – сказал Мерфи в интервью Talksport.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
0 0 0

Статьи по теме

Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии
Холанд высказался о первом хет-трике за Манчестер Сити Холанд высказался о первом хет-трике за Манчестер Сити
Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити одолеть Кристал Пэлас Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити одолеть Кристал Пэлас
Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа21:46
Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ
Европа21:27
Сассуоло и Милан не смогли выявить между собой сильнейшего
Европа20:56
Мерфи: Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат
ММА20:33
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:15
МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками
Европа19:49
Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде
Европа19:31
Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А
Украина19:11
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа18:55
Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Европа18:44
Атлетико объявил о переходе экс-защитника Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK