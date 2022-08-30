Клопп хочет, чтобы Ливерпуль успел усилить состав до закрытия трансферного окна

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп хочет, чтобы клуб больше работал на трансферном рынке этим летом.

"Время от времени я был бы готов рискнуть немного больше. Но я не принимаю решений, и это нормально. Мы будем пробовать до дедлайна.

Время еще есть, но когда все закончится и кто-то подпишет контракт или не подпишет, я буду очень рад, потому что мы перестанем думать об этом и сосредоточимся на составе, который у нас есть.

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Чем ближе к последней минуте трансферного окна, тем маловероятнее. Мы не выбыли, но все действительно сложно.

Мне не понравится, если я скажу, мол, не уверен, что получаю поддержку со стороны руководства, а вы сделаете из этого большую проблему. Что значит "поддержка"? Всегда ли это легко? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи на публике? Конечно, нет", – сказал Клопп в интервью BBC.