iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп хочет, чтобы Ливерпуль успел усилить состав до закрытия трансферного окна

Немецкий специалист намекнул на подписание новых игроков.
Сегодня, 23:18
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп хочет, чтобы клуб больше работал на трансферном рынке этим летом.

"Время от времени я был бы готов рискнуть немного больше. Но я не принимаю решений, и это нормально. Мы будем пробовать до дедлайна.

Время еще есть, но когда все закончится и кто-то подпишет контракт или не подпишет, я буду очень рад, потому что мы перестанем думать об этом и сосредоточимся на составе, который у нас есть.

Читайте также: Борнмут распрощался с главным тренером после унизительного разгрома от Ливерпуля

Чем ближе к последней минуте трансферного окна, тем маловероятнее. Мы не выбыли, но все действительно сложно.

Мне не понравится, если я скажу, мол, не уверен, что получаю поддержку со стороны руководства, а вы сделаете из этого большую проблему. Что значит "поддержка"? Всегда ли это легко? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи на публике? Конечно, нет", – сказал Клопп в интервью BBC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп
0 0 0

Статьи по теме

Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов
Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Ливерпуль намерен решить проблемы в полузащите игроком Атлетико Ливерпуль намерен решить проблемы в полузащите игроком Атлетико
Клопп - о матче с МЮ: Это точно не тот результат, который мы хотели Клопп - о матче с МЮ: Это точно не тот результат, который мы хотели
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа23:42
Саутгемптон добыл волевую победу над Челси
Европа23:18
Клопп хочет, чтобы Ливерпуль успел усилить состав до закрытия трансферного окна
Европа22:51
Хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Европа22:12
Челси может за 90 млн евро подписать защитника РБ Лейпцига
Европа21:46
Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ
Европа21:27
Сассуоло и Милан не смогли выявить между собой сильнейшего
Европа20:56
Мерфи: Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат
ММА20:33
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:15
МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK