Борнмут распрощался с главным тренером после унизительного разгрома от Ливерпуля
Главный тренер Борнмута Скотт Паркер был уволен с занимаемой должности.
Об этом английский клуб объявил на своем официальном сайте.
Для 41-летнего специалиста последним матчем во главе "черриз" стал поединок четвертого тура чемпионата Англии, в котором его команда потерпела сокрушительное поражение от Ливерпуля со счетом 0:9.
Отмечается, что исполняющим обязанности наставника команды был назначен Гари О’Нил.
Паркер возглавлял Борнмут с лета 2021 года. Под его руководством "черриз" по итогам минувшего сезона вернулись в английскую Премьер-лигу.
В текущем сезоне Борнмут в четырех сыгранных поединках набрал три очка в АПЛ и сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча АПЛ Ливерпуль - Борнмут (9:0).