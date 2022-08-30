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Борнмут распрощался с главным тренером после унизительного разгрома от Ливерпуля

В поединке с мерсисайдцами "черриз" пропустили девять безответных голов.
Сегодня, 11:58
Скотт Паркер / Getty Images
Скотт Паркер / Getty Images
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Главный тренер Борнмута Скотт Паркер был уволен с занимаемой должности.

Об этом английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Для 41-летнего специалиста последним матчем во главе "черриз" стал поединок четвертого тура чемпионата Англии, в котором его команда потерпела сокрушительное поражение от Ливерпуля со счетом 0:9.

Отмечается, что исполняющим обязанности наставника команды был назначен Гари О’Нил.

Паркер возглавлял Борнмут с лета 2021 года. Под его руководством "черриз" по итогам минувшего сезона вернулись в английскую Премьер-лигу.

В текущем сезоне Борнмут в четырех сыгранных поединках набрал три очка в АПЛ и сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча АПЛ Ливерпуль - Борнмут (9:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Скотт Паркер чемпионат Англии Английская Премьер-лига
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