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Ливерпуль - Борнмут 9:0 Видео голов и обзор матча АПЛ

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка чемпионата Англии.
Сегодня, 00:12
Ливерпуль - Борнмут / Getty Images
Ливерпуль - Борнмут / Getty Images
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В субботу, 27 августа, в рамках 4 тура АПЛ Ливерпуль принимал Борнмут. Матч завершился победой хозяев со счетом 9:0.

В данной встрече было немало авторов голов, однако героем встречи стал нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино. Бразилец отметился дублем, а также отдал три ассиста, проведя на поле всего 70 минут.

После четырех туров Ливерпуль идет на 8 месте с 5 очками, а Борнмут занимает 16 строчку, набрав 3 балла.

Ливерпуль - Борнмут 9:0

Голы: Диас, 3, 85, Эллиотт, 6, Александер-Арнолд, 28, Фирмино, 31, 62, Ван Дейк, 45, Мифем, 46 (автогол), Карвалью, 80.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Кларк, 83), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 69), Хендерсон (Байчетич, 70), Фабиньо, Элиотт (Карвалью, 46), Фирмино (Милнер, 69)

Борнмут: Треверс, Смит (Соланке, 46), Сенеси, Мифем (Биван, 82), Земура, Лерма, Кристи (Биллинг, 46), Кук (Пирсон, 77; Маркондес, 82), Тавернье, Мур, Энтони.

Предупреждение: Смит (35).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео АПЛ
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