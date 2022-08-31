Тухель - о проблемах Челси: Нас очень легко запугать

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился мыслями после поражения от Саутгемптона (1:2) в рамках матча 5-го тура АПЛ.

"Знаете, о чем мне это напомнило? О матче с Ювентусом в прошлом сезоне. Мы прекрасно играли против Ювентуса на Стэмфорд Бридж в прошлом сезоне, а после той игры мы на восемь месяцев потеряли Чилуэлла, на три месяца – Нголо Канте. То же самое было и против Тоттенхэма.

Мы провели прекрасный матч. После него наш ключевой игрок – Нголо Канте – выбывает минимум на шесть недель. Еще у нас есть красные карточки – у Кулибали, у Галлахера, а потом травму получает Лофтус-Чик, а Матео Ковачич травмирован уже восемь недель. Он проходил предсезонку с травмой. Вот о чем мне это напоминает.

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Рис Джеймс не сыграл из-за болезни. Мы теряем одного ключевого игрока за другим, и такой результат – следствие этого. Просто ситуация такова, учитывая наши требования и амбиции. Более важно то, что в моменты, когда команда теряет ключевых игроков, нужно показывать иной характер.

Сейчас Челси не хватает характера для побед над Лидсом и Саутгемптоном. Тут нечего стыдиться. Мы достаточно скромны, чтобы принять поражения. Мы ненавидим это. Но нас слишком легко столкнуть с пути. У нас очень просто выиграть единоборство. Нас очень легко запугать", – сказал Тухель в интервью ESPN.