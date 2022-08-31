Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу
В среду, 31 августа, в Лондоне на Эмирейтс состоялся матч пятого тура АПЛ, в котором Арсенал принимал Астон Виллу.
В первом тайме снова отличился новичок "канониров" Габриэль Жезус. Бразилец уже набрал 6 баллов по системе "гол+пас" с начала сезона (3 гола, 3 ассиста).
Вилланы восстановили паритет во второй половине поединка усилиями Дугласа Луиса, который минутой ранее только появился на поле.
Но Стивен Джеррард и его парни радовались недолго, потому что уже через три минуты еще один Габриэль, но в этот раз Мартинелли, отметился в воротах Эмилиано Мартинеса, принеся своей команде победу.
Арсенал остается единственным коллективом в чемпионате, который не потерял ни одного очка за пять туров. Это позволяет команде Микеля Артеты комфортно лидировать, имея 15 баллов.
В следующем туре у лондонцев будет сложное испытание - выездная игра с Манчестер Юнайтед. Астон Вилла же на своем поле будет принимать другой манчестерский клуб - Сити.
Арсенал - Астон Вилла 2:1
Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 76 - Луис, 74.
Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 64), Салиба, Габриэль, Тирни - Джака, Локонга, Сака (Холдинг, 88), Эдегор (Смит-Роу, 81), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 88).
Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь - МакГинн (Луис, 73), Камара (Ингс, 84), Рэмзи - Бэйли, Уоткинс, Буэндия (Коутиньо, 73).
Предупреждения: Эдегор, Салиба - Рэмзи, Конса, МакГинн.