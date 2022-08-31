iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу

Микель Артета и компания продолжают свою победную серию, не теряя по пути ни единого очка.
Вчера, 23:24
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images
0 0 0

В среду, 31 августа, в Лондоне на Эмирейтс состоялся матч пятого тура АПЛ, в котором Арсенал принимал Астон Виллу.

В первом тайме снова отличился новичок "канониров" Габриэль Жезус. Бразилец уже набрал 6 баллов по системе "гол+пас" с начала сезона (3 гола, 3 ассиста).

Вилланы восстановили паритет во второй половине поединка усилиями Дугласа Луиса, который минутой ранее только появился на поле.

Но Стивен Джеррард и его парни радовались недолго, потому что уже через три минуты еще один Габриэль, но в этот раз Мартинелли, отметился в воротах Эмилиано Мартинеса, принеся своей команде победу.

Арсенал остается единственным коллективом в чемпионате, который не потерял ни одного очка за пять туров. Это позволяет команде Микеля Артеты комфортно лидировать, имея 15 баллов.

В следующем туре у лондонцев будет сложное испытание - выездная игра с Манчестер Юнайтед. Астон Вилла же на своем поле будет принимать другой манчестерский клуб - Сити.

Арсенал - Астон Вилла 2:1
Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 76 - Луис, 74.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 64), Салиба, Габриэль, Тирни - Джака, Локонга, Сака (Холдинг, 88), Эдегор (Смит-Роу, 81), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 88).

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь - МакГинн (Луис, 73), Камара (Ингс, 84), Рэмзи - Бэйли, Уоткинс, Буэндия (Коутиньо, 73).

Предупреждения: Эдегор, Салиба - Рэмзи, Конса, МакГинн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Астон Вилла Арсенал Лондон
0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом
Коваленко со Специей уступили Ювентусу Коваленко со Специей уступили Ювентусу
Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест
Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт
Помочь журналистам

Видео

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА00:30
ЛеБрон заявил о желании сыграть в одной команде с младшим сыном
Европа00:17
Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом
Вчера, 23:45
Европа23:45
Коваленко со Специей уступили Ювентусу
Европа23:33
Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест
Европа23:24
Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу
Европа23:19
Качараба помог Славии победить Теплице
Европа22:55
Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт
Теннис22:37
Снигур вылетела с US Open
Европа22:28
Травма Флоренци вынудила Милан арендовать игрока Барселоны
Теннис22:13
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK