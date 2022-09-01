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Футбол

Лейпциг продлил контракт с лидером команды, которым активно интересуются топ-клубы

Немецкий клуб подстраховался перед возможной продажей игрока.
Сегодня, 14:10
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images
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Защитник РБ Лейпцига Йошко Гвардиол в летнее трансферное окно мог сменить клубную прописку, ведь находился на радаре европейских грандов.

Одним из кандидатов на футболиста был лондонский Челси, который был готов заплатить за него 90 миллионов евро.

Немецкий клуб, учитывая интересы других клубов, решил переподписать контракт с 20-летним футболистом. Стороны заключили соглашение до лета 2027 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Лейпциг вернется к переговорам с Челси в предстоящее зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Гвардиол отыграл 46 матчей, в которых забил два гола и выполнил четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании защитника Лестера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лейпциг йошко гвардиол
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