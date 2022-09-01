Лейпциг продлил контракт с лидером команды, которым активно интересуются топ-клубы

Защитник РБ Лейпцига Йошко Гвардиол в летнее трансферное окно мог сменить клубную прописку, ведь находился на радаре европейских грандов.

Одним из кандидатов на футболиста был лондонский Челси, который был готов заплатить за него 90 миллионов евро.

Немецкий клуб, учитывая интересы других клубов, решил переподписать контракт с 20-летним футболистом. Стороны заключили соглашение до лета 2027 года.

Joško #Gvardiol verlängert seinen Vertrag bei #RBLeipzig vorzeitig um ein Jahr bis 2027 🤝 pic.twitter.com/qdSGY8iY4e — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

По информации журналиста Фабрицио Романо, Лейпциг вернется к переговорам с Челси в предстоящее зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Гвардиол отыграл 46 матчей, в которых забил два гола и выполнил четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании защитника Лестера.