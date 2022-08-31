Челси объявил о подписании защитника Лестера

Челси осуществил переход защитника Лестера Уэсли Фофана. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Лондонцы подписали контракт с игроком сроком на семь лет. Сумма сделки оценивается в 70+5 млн фунтов.

Отметим, данная сумма позволила игроку войти в топ-3 самых дорогих центрбэков в истории сразу после Харри Магуайра и Вирджила ван Дейка.

Фофана из-за тяжелой травмы провел в минувшем сезоне лишь 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что защитник Челси близок к переходу в Барселону.