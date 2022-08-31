Челси объявил о подписании защитника Лестера
Лондонцы за невероятную сумму приобрели центрбека.
Челси осуществил переход защитника Лестера Уэсли Фофана. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.
Лондонцы подписали контракт с игроком сроком на семь лет. Сумма сделки оценивается в 70+5 млн фунтов.
Welcome, Wesley! 😁#FofanaIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2022
Отметим, данная сумма позволила игроку войти в топ-3 самых дорогих центрбэков в истории сразу после Харри Магуайра и Вирджила ван Дейка.
Фофана из-за тяжелой травмы провел в минувшем сезоне лишь 12 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что защитник Челси близок к переходу в Барселону.