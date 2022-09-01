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Бывший защитник ПСЖ и Тотенхэма подпишет контракт с Ноттингем Форестом

Новичок №23 на подходе.
Вчера, 23:37
Серж Орье / Getty Images
Серж Орье / Getty Images
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Статус самого безумного участника летнего трансферного окна смело присуждается Ноттингем Форесту. "Лесники", которые спустя годы вернулись в Английскую Премьер-Лигу уже оформили 22(!) трансфера. Но и это еще не конец.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" согласовали контракт с правым защитником Сержом Орье, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

Сделка будет завершена после того, как решатся все вопросы с визой и разрешением на работу в Англии.

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За свою карьеру 29-летний ивуариец успел поиграть в таких клубах, как ПСЖ и Тоттенхэм. Последним местом работы Орье был Вильярреал, за который он выступал в сезоне-2021/22. Тогда он принял участие в 24 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Ноттингем Форест серж орье
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