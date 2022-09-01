Челси согласовал аренду полузащитника Ювентуса

Последние часы трансферного окна всегда самые горячие и не редко они дарят сюрпризы. Так произошло и в этот раз.

Денис Закария, который только прошлой зимой перешул в Ювентус с прицелом на основной состав, отправляется в Лондон - Челси согласовал аренду 25-летнего швейцарца, сообщает Фабрицио Романо.

По завершению аренды у "синих" будет право выкупить футболиста за 30 миллионов фунтов. С самим полузащитником потенциально будет заключен контракт на пять лет. Также сообщается, что в нынешнем сезоне задача по выплате зарплаты хавбеку полностью ложится на плечи Челси.

С момента своего перехода в Ювентус из менхенгладбахской Боруссии Денис Закария вышел на поле всего 15 раз, записав на свой счет один гол и один ассист.