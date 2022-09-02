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Специя Коваленко арендовала игрока Челси

Итан Ампаду проведет этот сезон в стане аутсайдера Серии А.
Сегодня, 14:19
Итан Ампаду / Twitter
Итан Ампаду / Twitter
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Итальянская Специя усилила свой состав в конце трансферного окна.

Как сообщает пресс-служба "орлят", Итан Ампаду проведет текущую кампанию в стане коллектива Луки Готти.

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Валлиец перебрался в клуб из лондонского Челси на правах арендного соглашения. Про возможность выкупа контракта игрока не сообщается.

Стоит отметить, что прошедший сезон футболист также провел в чемпионате Италии, выступая за Венецию. Он сыграл 30 матчей и отдал 3 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол италия Специя
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