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Олимпиакос подписал легенду Реала

Марсело проведет следующий сезон в чемпионате Греции.
Сегодня, 07:49
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images
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Греческий Олимпиакос усилил свою защитную линию легендарным футболистом.

"Красно-белые" подписали экс-латераля мадридского Реала Марсело.

Футболист перешел в свой новый клуб на правах свободного агента.

Контракт между сторонами заключен на срок до конца июня 2023 года.

Напомним, соглашение бразильца с мадридцами истекло этим летом.

Со своей бывшей командой игрок стал обладателем пяти кубков Лиги чемпионов.

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