Олимпиакос подписал легенду Реала

Греческий Олимпиакос усилил свою защитную линию легендарным футболистом.

"Красно-белые" подписали экс-латераля мадридского Реала Марсело.

Футболист перешел в свой новый клуб на правах свободного агента.

Контракт между сторонами заключен на срок до конца июня 2023 года.

Напомним, соглашение бразильца с мадридцами истекло этим летом.

Со своей бывшей командой игрок стал обладателем пяти кубков Лиги чемпионов.