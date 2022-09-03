Олимпиакос подписал легенду Реала
Марсело проведет следующий сезон в чемпионате Греции.
Греческий Олимпиакос усилил свою защитную линию легендарным футболистом.
"Красно-белые" подписали экс-латераля мадридского Реала Марсело.
Футболист перешел в свой новый клуб на правах свободного агента.
Контракт между сторонами заключен на срок до конца июня 2023 года.
Ένας αληθινός ΘΡΥΛΟΣ του ποδοσφαίρου στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ! / A true football LEGEND joins OLYMPIACOS! 🔴⚪️ 🇧🇷— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 2, 2022
Welcome MARCELO to Piraeus 🔴⚪️🇬🇷 @MarceloM12 #Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eR2CdVi8tA
Напомним, соглашение бразильца с мадридцами истекло этим летом.
Со своей бывшей командой игрок стал обладателем пяти кубков Лиги чемпионов.