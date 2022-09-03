Яремчук поделился эмоциями от дебюта за Брюгге

Украинец отличился голом в первом же матче за "черно-синих".

Украинский форвард Роман Яремчук высказался о дебюте за бельгийский Брюгге в дерби против Серкля Брюгге.

По словам футболиста, коллектив Карла Хефкенса играет в футбол, который ему очень нравится.

Читай также: Яремчук отличился голом в дебютном матче за Брюгге

"Я никогда не забивал здесь с Гентом, поэтому хорошо, что я смог сделать это в дебютной игре за Брюгге. Я всегда делаю все возможное, и приятно, когда ты забиваешь сразу.

Я хочу помочь Брюгге в чемпионате. Здесь я могу что-нибудь сделать. Команда – особенная, с амбициями, которая тоже хочет хорошо выступить в Лиге чемпионов. Я еще должен лучше понять своих партнеров по команде, но Брюгге играет в футбол, который я люблю", - цитирует слова нападающего Voetbalnieuws.be.