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Яремчук отличился голом в дебютном матче за Брюгге

Украинский нападающий забил во втором тайме после выхода на замену.
Сегодня, 00:24
Роман Яремчук / clubbrugge.be
Роман Яремчук / clubbrugge.be
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В пятницу, 2 сентября, Брюгге в рамках седьмого тура чемпионата Бельгии одержал разгромную победу со счетом 4:0 над Серкль Брюгге.

В дерби за "сине-черных" успешно дебютировал украинец Роман Яремчук, отличившись забитым мячом в первом же поединке в составе новой команды.

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Украинский нападающий вышел на замену 63-й минуте встречи при счете 2:0, а через двадцать минут поразил ворота соперника, установив окончательный результат матча.

Брюгге - Серкль Брюгге 4:0

Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (аг), Нильсен, 68, Яремчук, 83

Напомним, что Роман Яремчук недавно перешел в Брюгге из Бенфики, подписав с бельгийским клубом контракт на четыре года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук чемпионат Бельгии Серкль Брюгге
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