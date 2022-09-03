Яремчук отличился голом в дебютном матче за Брюгге

Украинский нападающий забил во втором тайме после выхода на замену.

В пятницу, 2 сентября, Брюгге в рамках седьмого тура чемпионата Бельгии одержал разгромную победу со счетом 4:0 над Серкль Брюгге.

В дерби за "сине-черных" успешно дебютировал украинец Роман Яремчук, отличившись забитым мячом в первом же поединке в составе новой команды.

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Украинский нападающий вышел на замену 63-й минуте встречи при счете 2:0, а через двадцать минут поразил ворота соперника, установив окончательный результат матча.

Брюгге - Серкль Брюгге 4:0

Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (аг), Нильсен, 68, Яремчук, 83

Напомним, что Роман Яремчук недавно перешел в Брюгге из Бенфики, подписав с бельгийским клубом контракт на четыре года.