iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук официально стал игроком Брюгге

Украинский нападающий вернулся в чемпионат Бельгии, где раньше выступал за Гент.
Сегодня, 00:15
Роман Яремчук / clubbrugge.be
Роман Яремчук / clubbrugge.be
0 0 0

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук завершил переход из Бенфики в Брюгге.

О приобретении украинского форварда бельгийский клуб объявил на своем официальном сайте.

26-летний футболист заключил с "сине-черными" контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Тем не менее, по информации СМИ, лиссабонский клуб получит за Яремчука 16 миллионов евро плюс три миллиона евро в виде бонусов, а также 10% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Это сделает трансфер украинца самым дорогим приобретением в истории Брюгге.

Напомним, что Яремчук с 2017 по 2021 год выступал в Бельгии за Гент, за который сыграл во всех турнирах 152 матча, отличившись 61 голом и 18 ассистами.

С лета 2021 года нападающий играл за Бенфику. В составе лиссабонской команды украинский форвард провел 47 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей и семь результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика трансферы брюгге Роман Яремчук
0 0 0

Статьи по теме

Кавани подписал контракт с испанским клубом Кавани подписал контракт с испанским клубом
Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Назван срок действия контракта Яремчука с Брюгге Назван срок действия контракта Яремчука с Брюгге
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
Помочь журналистам

Видео

"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис00:50
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
Теннис00:30
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки
Европа00:15
Яремчук официально стал игроком Брюгге
Вчера, 23:50
Европа23:50
Кавани подписал контракт с испанским клубом
Теннис23:30
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Теннис23:10
Снигур сенсационно выбила бывшую первую ракетку мира с US Open-2022
Европа22:31
Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Европа21:55
Соперник Динамо проигрывает: Фенербахче минимально уступил Коньяспору в чемпионате
НБА21:30
Торонто отчислил Святослава Михайлюка
Бокс20:43
Катмен Усика: Вместо того, чтобы паниковать в девятом раунде с Джошуа, он просто переждал шторм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK