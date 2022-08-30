Яремчук официально стал игроком Брюгге

Украинский нападающий вернулся в чемпионат Бельгии, где раньше выступал за Гент.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук завершил переход из Бенфики в Брюгге.

О приобретении украинского форварда бельгийский клуб объявил на своем официальном сайте.

26-летний футболист заключил с "сине-черными" контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Тем не менее, по информации СМИ, лиссабонский клуб получит за Яремчука 16 миллионов евро плюс три миллиона евро в виде бонусов, а также 10% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Это сделает трансфер украинца самым дорогим приобретением в истории Брюгге.

Roman Yaremchuk tekent tot 2026 bij Club! 🔵⚫️ Welcome, Roman. 🫱🏻‍🫲🏽



🔗 https://t.co/wJvvOCnq4h pic.twitter.com/QpESUoBt0A — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022

Напомним, что Яремчук с 2017 по 2021 год выступал в Бельгии за Гент, за который сыграл во всех турнирах 152 матча, отличившись 61 голом и 18 ассистами.

С лета 2021 года нападающий играл за Бенфику. В составе лиссабонской команды украинский форвард провел 47 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей и семь результативных передач.