Реал добыл боевую победу над Бетисом

"Бланкос" остаются единственными, кто не теряют очки в новом сезоне.

В субботу, 3 сентября, на Сантьяго Бернабеу состоялся матч четвертого тура испанской Ла Лиги между мадридским Реалом и Бетисом.

Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Винисиуса Жуниора. Однако уже совсем скоро Серхио Каналес передал привет своей бывшей команде, сравняв счет.

Победу королевскому клубу принес гол Родриго во втором тайме, которому ассистировал Федерико Вальверде, едва вышедший на замену.

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Со 100%-м показателем "сливочные" возглавляют таблицу. Бетис остался на втором месте с днвятью очками.

Реал - Бетис 2:1

Голы: Винисиус, 9, Родриго, 65 - Каналес, 17.

Реал: Куртуа - Карвахаль (Рюдигер, 90+1), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Кроос, 80), Чуамени, Камавинга (Вальверде, 63) - Родриго (Себальос, 80), Бензема, Винисиус.

Бетис: Силва - Сабали (Гарсия, 71), Фелипе, Гонсалес, Морено - Родригес, Гуардадо (Виллиан Жозе, 71), Каналес, Фекир (Луис Энрике, 11), Хуанми (Хоакин, 72) - Иглесиас.

Предупреждение: Гонсалес.