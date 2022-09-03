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Атлетико не сумел переиграть Реал Сосьедад

К тому же "матрасники" потеряли из-за травмы Яна Облака.
Сегодня, 21:34
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images
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Последним матчей субботней программы четвертого тура испанской Ла Лиги стала встреча Реал Сосьедада и мадридского Атлетико.

Уже в дебюте поединка Альваро Мората забил свой третий гол в чемпионате, выведя гостей вперед. Но точно так же в начале второй половины отметились подопечные Иманоля Альгуасиля - отметился новоприбывший из Альмерии Умар Садик.

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В конце матча из-за травмы не смог продолжить встречу вратарь мадридского клуба Ян Облак. В итоге команды сыграли вничью, которая сыграла на руку мадридскому Реалу, возглавляющему турнирную таблицу.

Реал Сосьедад - Атлетико 1:1
Голы: Садик, 55 - Мората, 5

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Сола, 83), Субельдия (Элюстондо, 71), Ле Норман, Муньос - Субименди, Мендес, Мерино, Сильва (Кубо, 71) - Чо (Мугуруса, 71), Серлот (Садик, 46).

Атлетико: Облак (Грбич, 85) - Хименес, Витцель, Рейнилдо - Коке, Карраско (Эрмосо, 79), Льоренте, Де Пауль (Гризманн, 63), Сауль (Кондогбия, 46) - Мората (Корреа, 79), Феликс.

Предупреждения: Субименди, Чо, Субельдия, Горосабель, Мерино - Сауль, Де Пауль, Льоренте, Мората.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол атлетико мадрид Реал Сосьедад Ла Лига
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