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Соперник Шахтера в ЛЧ с разгромным счетом проиграл Айнтрахту

"Быки" не смогли ничего противопоставить своему оппоненту.
Сегодня, 21:47
Айнтрахт - РБ Лейпциг / Getty Images
Айнтрахт - РБ Лейпциг / Getty Images
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В субботу, 3 сентября, в рамках 5 тура Бундеслиги Айнтрахт понимал РБ Лейпциг. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

В первом тайме Айнтрахт сумел дважды поразить ворота соперника. Голы на свой счет записали Камада и Роде.

Во второй половине встречи хозяева продолжили доминировать на своем поле. Тута и Боррре поставили финальную точку в данной встрече, доводя счет до разгромного.

Напомним, "быки" являются соперником Шахтера по группе F в Лиге чемпионов. Кроме донецкого клуба в квартете также играют Реал и Селтик.

РБ Лейпциг встретится с Шахтером 6 сентября в 22:00 по Киеву.

Айнтрахт - РБ Лейпциг 4:0

Айнтрахт: Трапп - Якич (Чандлер, 86), Тута, Ндичка, Ленц (Смолчич, 87), Роде (Дина, 32), Соу, Линдстрем (Кнауфф, 74), Гетце, Камада, Муани (Борре, 74)

РБ Лейпциг: Гулачи - Симакан (Хайдара, 69), Орбан, Гвардиол, Хенрихс, Лаймер, Кампль (Собослаи, 46), Раум (Хальстенберг, 69), Ольмо (Форсберг, 11), Вернер (Силва, 74)

Предупреждения: Соу, 33 - Хенрихс, 60

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига
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