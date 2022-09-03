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Зинченко вместе с партнерами по Арсеналу отправился на матч против Манчестер Юнайтед

Похоже, что украинец будет готов сыграть в центральном матче тура чемпионата Англии.
Сегодня, 22:00
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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В воскресенье, 4 сентября, на Олд Траффорд состоится главный матч выходных, в котором Манчестер Юнайтед будет принимать в гостях неожиданного лидера чемпионата Арсенал.

Из-за повреждения колена последние две игры пропустил украинский футболист "канониров" Александр Зинченко. Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета признался, что участие украинца в предстоящем матче находится под вопросом. Однако все идет к тому, что Александр все же попадет в заявку на игру.

По информации журналиста Сэмюэла Лакхерста, Зинченко вместе с остальными игроками клуба отправился в Манчестер. Сомнительно, что он выйдет в старте, но выход на замену не стоит исключать. 

В данной компании были замечены Мартин Эдегор и Аарон Рамсдейл, которые также получили повреждения.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед - Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед АПЛ Арсенал Лондон Александр Зинченко
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