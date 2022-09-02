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Зинченко пропустит матч против Манчестер Юнайтед

Тренер "канониров" оценил состояние здоровья украинского защитника.
Сегодня, 21:54
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил, что защитник Александр Зинченко пока не готов вернуться на поле из-за повреждения колена.

Ожидается, что украинец не сможет принять участие в ближайшем выездном матче английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

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"К сожалению, с Алексом Зинченко по-прежнему все не так хорошо, он пропустил две игры и пока не может тренироваться с командой", - приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала три матча и отличился голевой передачей. Последние две игры "канониров" украинец пропустил из-за травмы.

Напомним, что матч шестого тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Арсенал состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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