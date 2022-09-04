Ницца подписала контракт с экс-хавбеком Челси

Игрок нашел себе новую команду после разрыва отношений с "синими".

В конце августа лондонский Челси объявил о расторжении контракта с полузащитником Россом Баркли по обоюдному согласию сторон.

28-летний англичанин не долго находился без клуба. Как сообщает Sky Sports, французская Ницца завершила процесс оформления соглашения с игроком.

Баркли был представлен игроком клуба перед стартом поединка чемпионата Франции против Монако.

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Ранее во время летнего трансферного окна "орлята" заполучили таких игроков, как Аарон Рэмзи, Каспер Шмейхель и Николя Пепе.

Росс Баркли присоединился к Челси зимой 2018 года, когда "пенсионеры" заплатили Эвертону за игрока 16,8 миллионов евро. За это время он провел 100 матчей в синей футболке, записав на свой счет 12 голов и 11 ассистов.