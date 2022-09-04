Челси пытался в последний день трансферного окна подписать хавбека Саутгемптона

Лондонцы готовы были выложить за Лавиа 50 млн евро.

Челси хотел подписать полузащитника Саутгемптона Ромео Лавиа в последний день трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб сделал устное предложение о переходе 18-летнего бельгийца за 50 миллионов фунтов. В свою очередь "святые" ответили отказом.

Напомним, Лавиа перешел в Саутгемптон из Манчестер Сити этим летом за 12 миллионов фунтов. У "горожан" есть право обратного выкупа игрока за 40 млн.

В текущем сезоне на счету бельгийца 1 гол в 5 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси намерен сделать Джеймса самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба.