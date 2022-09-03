Челси намерен сделать Джеймса самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба

Англичанин запомнится не только только своей игрой за клуб.

Правый защитник Рис Джеймс близок к продлению соглашения с Челси. Стороны согласовали условия нового контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.

По условиям нового договора 22-летний англичанин одним из самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Кроме того, Джеймс станет самым высокооплачиваемым защитником в истории лондонского клуба.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 1 гол и 1 ассист в 5 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с нападающим клуба.