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Челси продлил контракт с нападающим клуба

Армандо Броя теперь связан с лондонцами долгосрочным контрактом.
Сегодня, 07:33
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images
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Лондонский Челси по завершению трансферного окна озаботился контрактами своих футболистов.

"Синие" продлили соглашение с албанским форвардом Армандо Броей.

Новый договор с футболистом будет действителен до 2028 года.

Напомним, минувший сезон Броя провел в аренде в Саутгемптоне.

За "святых" он отыграл 32 матча в АПЛ и забил 6 мячей. В нынешней кампании на его счету 3 неполных матча и 0 голов.

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