Челси продлил контракт с нападающим клуба

Армандо Броя теперь связан с лондонцами долгосрочным контрактом.

Лондонский Челси по завершению трансферного окна озаботился контрактами своих футболистов.

"Синие" продлили соглашение с албанским форвардом Армандо Броей.

Новый договор с футболистом будет действителен до 2028 года.

Напомним, минувший сезон Броя провел в аренде в Саутгемптоне.

За "святых" он отыграл 32 матча в АПЛ и забил 6 мячей. В нынешней кампании на его счету 3 неполных матча и 0 голов.