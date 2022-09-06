Байи обвинил Манчестер Юнайтед в фаворитизме английский игроков

Футболист считает, что он не получил шанса вернуться в основу из-за паспорта и стоимости трансфера одного защитника.

Эрик Байи присоединился к Марселю на правах аренды, впервые покинув Манчестер Юнайтед, за который он выступал с 2016 года.

Ивуарийский центрбек сыграл за манкунианцев 113 матчей, но предположил, что мог бы сыграть больше, если бы не игроки, опережающие его в иерархии.

"Клуб не должен отдавать предпочтение английским игрокам - нужно давать шанс всем", — цитирует Байи ESPN. "Клуб должен поощрять конкуренцию в раздевалке, а не просто следить за некоторыми. У меня всегда было ощущение, что английский игрок находится в приоритете".

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"Этого не происходит в Челси или других крупных клубах Премьер-лиги. Некоторые люди считают само собой разумеющимся, что они собираются выходить в стартовом составе, и это ослабляет команду. К счастью, Эрик Тен Хаг обладает сильным характером, и я надеюсь, что он сможет изменить эту динамику".

В составе МЮ есть два англичанина, играющих в центре защиты: Харри Магуайр и Фил Джонс. Учитывая травматичность последнего, не сложно догадаться, о ком именно говорил Байи.