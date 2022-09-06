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Роналду вошел в заявку Манчестер Юнайтед на Лигу Европы

Португалец впервые сыграет в данном турнире.
Сегодня, 13:46
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Манчестер Юнайтед официально опубликовал заявку на Лигу Европы. Всего в списке оказалось 25 игроков.

Нападающий английской команды Криштиану Роналду вошел в заявку. Примечательно, что 37-летний форвард никогда не играл в этом турнире.

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В сезоне-2002/03 португалец в составе Спортинга играл в Кубке УЕФА, который потом переименовали в Лигу Европы.

Вашему вниманию заявка Манчестер Юнайтед на Лигу Европы:

Вратари: Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Том Хитон;

Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака;

Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек;

Нападающие: Антони, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет с Омонией, Шерифом и Реал Сосьедадом. Отметим, что в четверг, 8 сентября, англичане на своем поле примут испанский клуб.

Источник: Манчестер Юнайтед
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