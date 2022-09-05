iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Накручивай, Антони": Знаменитого карикатуриста впечатлил дебют новичка Манчестер Юнайтед

Бразильский вингер отличился голом и помог манкунианцам победить Арсенал.
Сегодня, 18:54
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
0 0 0

Манчестер Юнайтед в рамках шестого тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле со счетом 3:1 Арсенал.

Голевой вклад в успех своей команды в поединке с лондонцами сделал новичок манкунианцев Антони, который недавно перебрался в Англию из Аякса. Бразильский вингер уже в своем дебютном матче в составе "красных дьяволов" отличился забитым мячом и помог одержать победу.

Читай также: Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом

В стороне от успешного дебюта игрока не остался известный карикатурист Омар Момани, который был вдохновлен на создание своей очередной работы. Художник посвятил бразильцу забавное видео в своем стиле.

"Накручивай, Антони, накручивай", - подписал работу Момани.

Ранее сообщалось, что Антони стал 100-м бразильцем в истории английской Премьер-лиги, а также самым молодым бразильцем-дебютантом с забитым голом в первой игре за новый клуб в Англии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига омар момани
0 0 0

Статьи по теме

Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом
Динамо огласило заявку на Лигу Европы Динамо огласило заявку на Лигу Европы
Лейпциг - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Тренер Лейпцига: Шахтер способен создать нам проблемы Тренер Лейпцига: Шахтер способен создать нам проблемы
Помочь журналистам

Видео

Руис - Ортис: лучшие моменты боя
Руис - Ортис: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Лига Европы20:55
Динамо огласило заявку на Лигу Европы
Лига Чемпионов20:30
Лейпциг - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов20:19
Тренер Лейпцига: Шахтер способен создать нам проблемы
Игровые19:47
Украина с легкостью переиграла Нидерланды в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Бокс19:38
Беринчик: Когда началась полномасштабная война, думал, что моей карьере конец
Другие19:26
Украинская триатлонистка попала в ДТП
Европа18:54
"Накручивай, Антони": Знаменитого карикатуриста впечатлил дебют новичка Манчестер Юнайтед
Футбол18:48
Малиновский - в старте на матч против Монцы
Европа18:01
Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба
Бокс17:45
Фьюри предложил Джошуа провести бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK