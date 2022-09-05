"Накручивай, Антони": Знаменитого карикатуриста впечатлил дебют новичка Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед в рамках шестого тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле со счетом 3:1 Арсенал.

Голевой вклад в успех своей команды в поединке с лондонцами сделал новичок манкунианцев Антони, который недавно перебрался в Англию из Аякса. Бразильский вингер уже в своем дебютном матче в составе "красных дьяволов" отличился забитым мячом и помог одержать победу.

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В стороне от успешного дебюта игрока не остался известный карикатурист Омар Момани, который был вдохновлен на создание своей очередной работы. Художник посвятил бразильцу забавное видео в своем стиле.

"Накручивай, Антони, накручивай", - подписал работу Момани.

Ранее сообщалось, что Антони стал 100-м бразильцем в истории английской Премьер-лиги, а также самым молодым бразильцем-дебютантом с забитым голом в первой игре за новый клуб в Англии.