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Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом

Бразилец провел свой первый матч за английский клуб.
Сегодня, 14:30
Антони после победы над Арсеналом / The Sun/thesun.co.uk
Антони после победы над Арсеналом / The Sun/thesun.co.uk
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В рамках шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Арсенал (3:1).

Свой дебютный матч в составе "красных дьяволов" провел Антони, которому удалось отметиться голом.

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После победы бразильский вингер отправился в ресторан Хоксмур, где отпраздновал победу с друзьями.

На пути в отель Lowry Антони попал в объективы камер, однако он не стал прятаться, а наоборот показал свои радостные эмоции после победы. 22-летний игрок поднял обе руки вверх, чтобы показать свое празднование.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает пятое место, имея 12 очков. Арсенал же продолжает лидировать с 15 очками.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал.

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