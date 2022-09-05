Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом

В рамках шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Арсенал (3:1).

Свой дебютный матч в составе "красных дьяволов" провел Антони, которому удалось отметиться голом.

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После победы бразильский вингер отправился в ресторан Хоксмур, где отпраздновал победу с друзьями.

На пути в отель Lowry Антони попал в объективы камер, однако он не стал прятаться, а наоборот показал свои радостные эмоции после победы. 22-летний игрок поднял обе руки вверх, чтобы показать свое празднование.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает пятое место, имея 12 очков. Арсенал же продолжает лидировать с 15 очками.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал.