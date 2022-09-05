Руни за круглую сумму продал особняк, который имел название Wayne's World

Англичанин распрощался со своим домом, который построил в начале века.

Бывший главный тренер Дерби Каунти в летнее межсезонье перебрался в МЛС, где теперь тренирует Ди Си Юнайтед.

В начале текущего года английский специалист вместе со своей женой Колин выставили на продажу совместный участок, на котором они построили собственный дом. В 2005 года пара приобрела участок за 1,5 миллиона фунтов стерлингов, где затем снесли дом 1930-х годов. На новом месте они построили особняк, который получил название "Мир Уэйна". Особая черта дома - пять спален.

"Им было грустно продавать его, но их новый дом настолько удивителен, что у них не было причин его оставлять", - приводит слова источника The Sun.

С момента продажи особняка, Руни и Колин переехали в мега-особняк с шестью спальнями стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов. В новом доме у пары также есть бассейн, тренажерный зал, гидромассажная ванна, кинотеатр, а также поле для мини-гольфа.

Читай также: "Наконец-то я дома": Степаненко не смог сдержать эмоций после возвращения в Украину

Стоит отметить, что за продажу старого особняка Руни получил 3,7 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Райан Гиггз продал особняк, в котором он избивал бывшею возлюбленную.