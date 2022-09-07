iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бельгийский клуб подписал игрока Руха

Алексей Сыч продолжит карьеру в Кортрейке.
Сегодня, 16:17
Алексей Сыч / Рух Львов
Алексей Сыч / Рух Львов
0 0 0

Украинский защитник Алексей Сыч переезжает в чемпионат Бельгии, где на правах аренды будет выступать за местный Кортрейк.

21-летний футболист дебютировал в УПЛ еще за Карпаты в сезоне 2019/20. В составе Руха в УПЛ отыграл 17 матчей, в том числе все три поединка нынешнего первенства от звонка до звонка.

В последнее время Сыч играл справа в защите, но также может закрыть и позицию опорного полузащитника. Кроме Сыча в Кортрейке лишь один правый защитник - 20-летний чилиец Наель Месату.

Ранее в Кортрейке уже выступали четыре украинца - Андрей Тотовицкий (23 матча, 6 голов), Евгений Макаренко (68 матчей, 3 гола), Филипп Будковский (13 матчей, 1 гол) и Андрей Бацула (29 матчей, 1 гол).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Шахтер в меньшинстве вырвал победу над Рухом Шахтер в меньшинстве вырвал победу над Рухом
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ бросать жалобы на YouTube-каналы 1+1 Медиа и наказывать клубы Печерский суд запретил УПЛ и УАФ бросать жалобы на YouTube-каналы 1+1 Медиа и наказывать клубы
Определился соперник Руха в Юношеской лиге УЕФА Определился соперник Руха в Юношеской лиге УЕФА
Помочь журналистам

Видео

В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Галатасарай арендует форварда ПСЖ
Футбол17:20
Наставник Металлиста признан лучшим тренером тура в УПЛ
Лига Чемпионов16:59
Мбаппе побил одно достижение Месси и приблизился к другому
Сборные16:36
Брат "Бо Круза" добыл для Испании победу над Турцией и первое место группы на Евробаскете
Европа16:17
Бельгийский клуб подписал игрока Руха
Лига Европы15:59
Рома показала, чем отличается их форма от всех остальных участников Лиги Европы
Лига Чемпионов15:37
Левандовски перед стартом в Лиге чемпионов, потренировал дочек в другом виде спорта
Лига Чемпионов15:10
Модрич сыграл 100-й матч за Реал в Лиге чемпионов, вскоре он обойдет Роналду и Марсело
Бокс15:05
"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним
Европа14:40
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK