Бельгийский клуб подписал игрока Руха

Украинский защитник Алексей Сыч переезжает в чемпионат Бельгии, где на правах аренды будет выступать за местный Кортрейк.

21-летний футболист дебютировал в УПЛ еще за Карпаты в сезоне 2019/20. В составе Руха в УПЛ отыграл 17 матчей, в том числе все три поединка нынешнего первенства от звонка до звонка.

В последнее время Сыч играл справа в защите, но также может закрыть и позицию опорного полузащитника. Кроме Сыча в Кортрейке лишь один правый защитник - 20-летний чилиец Наель Месату.

Ранее в Кортрейке уже выступали четыре украинца - Андрей Тотовицкий (23 матча, 6 голов), Евгений Макаренко (68 матчей, 3 гола), Филипп Будковский (13 матчей, 1 гол) и Андрей Бацула (29 матчей, 1 гол).