Чемпион Турции вернется к идее подписания Довбика в январе - источник

Действующий чемпион Турции Трабзонспор сохраняет интерес к нападающему Днепра-1 и сборной Украины Артему Довбику.

В конце летнего трансферного окна турецкий клуб оставался единственным претендентом на украинского форварда.

Турецкий чемпион предлагал за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро и 20% от суммы с последующей перепродажи игрока, но так и не сумел оформить сделку.

Тем не менее, как утверждает Fotomac, Трабзонспор снова предпримет попытку подписать нападающего сборной Украины в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Довбик провел в составе Днепра-1 во всех турнирах пять матчей и пока результативными действиями не отличился.

Напомним, летом интерес к Довбику также приписывали итальянским Торино и Салернитане.