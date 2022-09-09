Чемпион Турции вернется к идее подписания Довбика в январе - источник
Украинский нападающий зимой может перебраться в турецкий чемпионат.
Действующий чемпион Турции Трабзонспор сохраняет интерес к нападающему Днепра-1 и сборной Украины Артему Довбику.
В конце летнего трансферного окна турецкий клуб оставался единственным претендентом на украинского форварда.
Турецкий чемпион предлагал за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро и 20% от суммы с последующей перепродажи игрока, но так и не сумел оформить сделку.
Тем не менее, как утверждает Fotomac, Трабзонспор снова предпримет попытку подписать нападающего сборной Украины в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Довбик провел в составе Днепра-1 во всех турнирах пять матчей и пока результативными действиями не отличился.
Напомним, летом интерес к Довбику также приписывали итальянским Торино и Салернитане.