Бавария из-за пенальти в добавленное время упустила победу над Штутгартом

Подопечные Юлина Нагельсманна не удержали победный счет, когда до конца встречи оставались считанные минуты.

В субботу, 10 сентября, в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле принимала Штутгарт. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2.

Первый гол матча забили хозяева - отличился новичок команды Матис Тель.После перерыва гости отыгрались усилиями Криса Фюриха, но спустя всего несколько минут Джамал Мусиала вновь вывел "ротен" вперед.

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Кульминационным моментом встречи стал фол Маттейса Де Лигта в своей штрафной, за что защитник получил предупреждение, а Бавария - пенальти в свои ворота, который успешно реализовал Серу Гирасси.

По итогам тура Бавария может потерять лидерство в случае, если Фрайбург наберет очки в матче против менхенгладбахской Боруссии. Штутгарт из шести первых игр чемпионата пять свел к ничьей, еще раз проиграв.

Бавария - Штутгарт 2:2

Голы: Тель, 36, Мусиала, 60 - Фюрих, 57, Гирасси, 90+2.

Бавария: Нойер - Мазрауи (Станишич, 61), Упамекано, Де Лигт, Дэвис - Т. Мюллер (Чупо-Мотинг, 69), Киммих, Горецка, Мусиала (Мане, 81) - Гнабри (Гравенберх, 81), Тель (Сане, 61).

Штутгарт: Ф. Мюллер - Мавропанос (Штенцель, 84), Антон, Ито - Силас (Переа, 75), Каразор, Ахамада (Мийо, 84), Эндо (Эглофф, 75), Соса - Томас (Фюрих, 46), Гирасси.

Предупреждения: Де Лигт, Сане - Соса, Ито, Ахамада, Антон, Каразор.