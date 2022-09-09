iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вингер Баварии снова получил травму

Ни один сезон для футболиста не может пройти без посещения лазарета.
Сегодня, 15:10
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images
0 0 0

В субботу, 10 сентября, в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария примет на своем поле Штутгарт.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн сообщил, что Кингсли Коман получил травму.

"Кингсли Коман получил травму на тренировке и выглядит это не очень хорошо. Надеюсь, что это просто перенапряжение", - цитирует наставника клуба Bayern & Germany.

Сообщается, что 26-летний француз получил мышечную травму. Вскоре он пройдет МРТ, чтобы определить точную степень серьезности травмы.

Читай также: Бавария обыграла Интер в первом туре группы смерти в ЛЧ

В нынешнем сезоне Кингсли Коман провел пять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и два ассиста. При этом все его результативные действия пришлись на матч против Бохума (7:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига Бавария Мюнхен Кингсли Коман
0 0 0

Статьи по теме

АПЛ решила перенести ближайший тур из-за смерти королевы АПЛ решила перенести ближайший тур из-за смерти королевы
Бущан повредил колено в матче против Фенербахче Бущан повредил колено в матче против Фенербахче
Правительство Великобритании не планирует отменять спортивные мероприятия из-за смерти Елизаветы II Правительство Великобритании не планирует отменять спортивные мероприятия из-за смерти Елизаветы II
Я був її фанатом: Пеле та інші зірки футболу попрощалися з Єлизаветою ІІ Я був її фанатом: Пеле та інші зірки футболу попрощалися з Єлизаветою ІІ
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Сборные16:02
Яннис повредил голеностоп в последнем матче группового этапа Евробаскета
Формула 115:44
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 115:37
Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии из-за езды непристегнутым в Зандворте
Европа15:10
Вингер Баварии снова получил травму
ММА14:52
Бои без правил: расписание боев и турниров
Формула 114:47
Порше планирует присоединиться к Ф1 в 2026 году, несмотря на провал сделки с Ред Булл
Европа14:23
Ньюкасл близок к подписанию экс-голкипера Ливерпуля
Европа14:09
АПЛ решила перенести ближайший тур из-за смерти королевы
Бокс13:48
Бокс: расписание боев
Лига Европы13:35
Бущан повредил колено в матче против Фенербахче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK