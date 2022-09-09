Вингер Баварии снова получил травму

Ни один сезон для футболиста не может пройти без посещения лазарета.

В субботу, 10 сентября, в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария примет на своем поле Штутгарт.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн сообщил, что Кингсли Коман получил травму.

"Кингсли Коман получил травму на тренировке и выглядит это не очень хорошо. Надеюсь, что это просто перенапряжение", - цитирует наставника клуба Bayern & Germany.

Сообщается, что 26-летний француз получил мышечную травму. Вскоре он пройдет МРТ, чтобы определить точную степень серьезности травмы.

Читай также: Бавария обыграла Интер в первом туре группы смерти в ЛЧ

В нынешнем сезоне Кингсли Коман провел пять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и два ассиста. При этом все его результативные действия пришлись на матч против Бохума (7:0).