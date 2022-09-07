Бавария обыграла Интер в первом туре группы смерти в ЛЧ

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на чужом поле встретилась с Интером.

Коллектив Юлиана Нагельсмана с серьезным преимуществом переиграл "нероадзурри". Матч завершился со счетом 2:0.

Мюнхенцы открыли счет на 25 минуте. Гол забил Лерой Сане после передачи Йозуа Киммиха, позволив своей команде уйти на перерыв, ведя в счете.

В середине второй половине встречи футболист хозяев Данило Д’Амброзио помог соперникам своей команды удвоить преимущество, установив финальную точку.

Интер - Бавария 0:2

Голы: Сане, 25, Д‘Амброзио, 65.

Интер: Онана - Д’Амброзио, Шкриньяр (Де врей, 72), Бастони (ДиМарко, 72) - Дамфрис (Дармиан, 71), Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Госенс - Джеко (Корреа, 71, Мартинес

Бавария: Нойер - Дэвис, Де Лигт (Упамекано, 75), Эрнандес (Станишич, 84). Павар - Киммих, Сабитцер (Горецка, 61), Сане (Мусиала, 84), Мюллер, Коман Гнабри, 75) - Мане.