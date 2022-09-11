Ренн - Осер 5:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

В воскресенье, 11 сентября, Ренн в рамках седьмого тура чемпионата Франции встречался на своем поле с Осером.

Соперник киевского Динамо по групповому этапу Лиги Европы разгромил оппонента, одержав победу со счетом 5:0.

"Красно-черные" отличились уже в начале поединка усилиями Камала Сулемана, а во второй половине встречи довели результат до разгромного - голы на свой счет записали Амин Гуири, Мартен Терье, Флавьен Тэ и Маттис Аблин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ренн - Осер:

Ренн - Осер 5:0

Голы: Сулемана, 5, Гуири, 60, Терье, 68, Тэ 78, Аблин, 85

Ренн: Манданда - Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83) - Бурижо, Дуэ (Майер, 74), Сантамария (Угочукву, 12), Сулемана (Тэ, 46) - Гуири, Терье (Мелинг, 74)

Осер: Костиль - Жоли, Жубал, Коэфф, Менса - Туре (Мчангама, 75) - Синайоко (Эн, 69), Сахи, Равелосон, Отре (Перрен, 64) - Ньянг (Дужимон, 75)

Предупреждение: Родон, 28.

Источник: MEGOGO